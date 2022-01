Dani G. manda un mensaje a Bea Retamal: “Si le soy infiel, que no me perdone”

En una de las ya habituales charlas sobre amor y relaciones de pareja del equipo de staff de ‘First Dates Café’ , Dani G. ha sorprendido a sus compañeros confesándoles que él había sido infiel y que le pide a su pareja que si lo es en alguna ocasión, no le perdone.

Jesús Vázquez le ha preguntado que si ella había sido infiel y se han encontrado con un no. Nada que ver con el sí de Dani G., quien tiene claro que como él lo ha sido y él jamás la perdonaría, le pide a su pareja que si lo es, le deje “Si le soy infiel que no me perdone”.