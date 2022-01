Emilio, sobre su tatuaje de la creación de Miguel Ángel: “Soy una obra de arte”

Baja modesto, que sube Emilio podríamos decir ante la seguridad y el amor que se tien e Emilio, un soltero con ganas de enamorarse, pero no de cualquiera. Busca a una chica guapa que le piropeé y lo ha encontrado todo en Sofía.

Al ver a Sofía ha sentido que habían acertado en la elección y desde ese momento, los dos han puesto sus cinco sentidos en conocerse, gustarse y admirar la belleza que tenían enfrente “La cara no me la voy a comer, pero la tarta sí”. Aunque a Sofía le ha sorprendido que un hombre de aspecto tan varonil tuviera un chiguagua de mascota, no ha dudado en decirle que a ella le gustaban los chicos como él “echados para delante” y él se ha mostrado encantado porque es la frase que estaba esperando escuchar.