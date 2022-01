Melina se sincera con Óscar: “Tengo la costumbre de no comer delante de personas que no conozco”

Melina ha parecido congeniar con Óscar nada más conocerle en la barra, pero al desvelarle una de sus manías, nos ha dejado claro que no era el hombre que estaba buscando “Si es una persona que no me transmite algo bueno, no como nada” .

¿No comes con un extraño y vienes a ‘First Dates Café?’, Óscar se ha quedado muy sorprendido, pero ha sentido que no era del todo cierto y le ha soltado un “¿Me vas a dejar solo?”. Melina ha cogido una croqueta por compromiso, pero fuera de la cita ha dejado claro que la mirada de Óscar no le transmitía nada bueno “Tengo la costumbre de no comer delante de personas que no conozco. No tengo confianza y me quita el apetito. Si es una persona que no me transmite algo bueno, no como nada”.