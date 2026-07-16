'Mi animadora secreta': Rose Gate convierte el romance prohibido en la comedia romántica del año

cuatro.com 16 JUL 2026 - 15:03h.

Si te gustan las comedias románticas con tensión, risas y mucho corazón, Mi animadora secreta de Rose Gate puede ser tu próxima lectura imprescindible

Él es la estrella del fútbol americano. Ella, la animadora que jamás debería enamorar. El secreto está a punto de salir a la luz.

Compartir







La autora superventas Rose Gate regresa con 'Mi animadora secreta', una novela romántica que combina tensión emocional, humor y segundas oportunidades en un escenario tan atractivo como exigente: el universo de los Dallas Cowboys. Con una historia marcada por los secretos, la convivencia forzada y una química imposible de ignorar, la escritora vuelve a demostrar por qué se ha convertido en una de las voces más leídas del género romántico en español.

La historia gira en torno a Levi Carter, el quarterback estrella del equipo, que afronta la temporada más importante de su carrera justo cuando la vida le obliga a asumir la custodia completa de su hijo, un pequeño tan travieso como adorable que ha conseguido espantar a todas las canguros. La estabilidad que necesita parece llegar de la mano de Skyler Wallace, la nueva rookie de las Dallas Cowboys Cheerleaders, quien además arrastra un vínculo muy especial con Levi desde la adolescencia.

Skyler necesita un empleo extra y un lugar donde empezar de nuevo; Levi necesita ayuda desesperadamente. La solución parece perfecta... salvo por un pequeño detalle: nadie puede descubrir que viven bajo el mismo techo. Entre las estrictas normas del equipo, la presión mediática y un Cupido empeñado en complicarlo todo, ambos deberán decidir si merece la pena arriesgarlo todo por una relación que nunca debió empezar.

Con diálogos ágiles, situaciones divertidas y personajes carismáticos y muy trabajados, 'Mi animadora secreta' apuesta por una fórmula que mezcla romance contemporáneo, comedia y emociones familiares. El pequeño protagonista aporta buena parte de los momentos más entrañables y caóticos de la novela, mientras que la relación entre Levi y Skyler evoluciona entre la complicidad, la atracción y los desafíos que supone mantener un secreto.

Detrás de Rose Gate se encuentra Rosa Gallardo Tenas (Barcelona, 1978), autora especializada en novela romántica y una de las escritoras más exitosas del panorama independiente en español. Lectora apasionada del género desde la adolescencia, ha convertido su afición en una prolífica carrera literaria. Con cincuenta y seis novelas publicadas y numerosos números uno en ventas en Amazon, continúa conquistando a miles de lectores con historias repletas de emociones, humor y personajes inolvidables.