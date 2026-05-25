'Sabor a Pique', la comedia romántica de Patricia Bonet sobre amores inconclusos y segundas oportunidades

cuatro.com 25 MAY 2026 - 12:02h.

Olivia y Álvaro se casaron jóvenes, se separaron durante diez años y ahora el destino los reúne en Cala Serena con un matrimonio que ninguno de los dos quiere reconocer

La nueva novela de Patrica Bonet, publicada por Mil Amores, llega cargada de tensión, humor y asuntos pendientes por resolver

Una comedia romántica que se enmarca en el subgénero ‘enemies to lovers’

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'Sabor a pique', es la nueva novela de Patricia Bonet publicada bajo el sello Mil Amores. Una comedia romántica que fusiona segundas oportunidades, tensión y humor, con una dosis de misterio que contienen todos los ingredientes para enganchar al lector desde la primera página. La autora valenciana confiesa que la idea surgió de su amor por las historias de reconciliación y por películas como 'Sweet Home Alabama': «La idea principal del libro la tenía clara: un matrimonio roto solo en la práctica, pero no sobre el papel, que se reencuentra unos años después, con todo lo que eso conlleva».

La historia sigue a Olivia, una exitosa repostera en Nueva York que se ve obligada a regresar a Cala Serena tras el infarto de su abuela. Allí se reencuentra con Álvaro, el hombre con quien compartió un amor profundo que terminó abruptamente hace diez años. Entre secretos, reproches y una atracción que nunca desapareció, ambos deberán enfrentarse a la pregunta que han evitado durante una década: ¿se puede reconstruir lo que se rompió? Bonet señala que la aceptación del libro se debe a su mezcla de «tensión, humor, segundas oportunidades y emociones muy reales», y a la manera en que los personajes, tanto principales como secundarios, resultan fáciles de reconocer.

El libro se inscribe en la dinámica del enemies to lovers, un subgénero que la propia Bonet reconoce como uno de los más exigentes de la comedia romántica. «Construir ese tipo de relación es muy difícil porque tiene que ser creíble. Dentro de esas pullitas tiene que haber un respeto entre ellos», señala. Para la autora, el equilibrio entre humor y emoción es la clave de la novela, y también el mayor reto: «Hacer reír es muy difícil y hacer llorar es muy fácil. Buscar ese equilibrio para que ambas cosas se complementen es complicado».

Entre los momentos que más valora del libro, Bonet destaca el reencuentro de los protagonistas en el aeropuerto: «Es el momento que más me gusta porque se ve desde un primer instante que se quieren y se odian, aunque ellos no quieran admitirlo». Un instante que condensa perfectamente el espíritu de toda la novela.

'Sabor a pique' destaca además por su final diferente: no se trata solo del amor hacia otro, sino también hacia uno mismo, un matiz que la autora considera esencial para esta novela. Para quien busca risas, suspiros y momentos de puro romance, Bonet asegura: «Si te gustan las historias que te hacen reír, suspirar y decir “ay, por favor, que se besen ya”… este libro es para ti». Con esta obra, Patricia Bonet invita a sus lectores y lectoras a regresar a casa y, quizás, a reencontrarse con su propio corazón.

'Sabor a pique' está disponible en libro en formato físico o en electrónico.