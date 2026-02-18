cuatro.com 18 FEB 2026 - 14:19h.

Diego y Eric se enfrentan a una segunda cita de lo más divertida

IKEA y First Dates ponen a prueba a la pareja para comprobar cómo se adaptan a la convivencia

Diego y Eric se enfrentan a una segunda cita de lo más divertida gracias a la iniciativa conjunta de IKEA y First Dates, que pone a prueba a las parejas para comprobar cómo se adaptarían a la convivencia.

Tras superar su primer encuentro, ambos se sometieron a un test de compatibilidad impulsado por la marca, en el que descubrieron cómo sus hábitos de descanso y sus gustos en decoración podían revelar si realmente estaban hechos el uno para el otro.

Desde el primer momento, la importancia que los dos conceden a la comunicación dejó ver una conexión especial entre ambos. La chispa era evidente, pero aún quedaba la prueba de fuego: una tarde recorriendo IKEA e imaginando un futuro en común.

Dicen que el amor no es solo encontrar a tu media naranja, sino también sobrevivir a una tarde en IKEA. Por eso, Diego y Eric no dudaron en someterse a esta prueba. En su visita, empezaron a fantasear con elegir el sofá perfecto para recibir amigos, compartir recetas en una cocina con isla –tal y como soñaba Eric– o disfrutar de una película en la cama con un picoteo.

Sin embargo, cuando todo parecía fluir, llegó el momento más tenso de la cita. Un jarrón de estilo retro fue el culpable, ya que fascinó a Diego, pero que no convenció en absoluto a Eric.

Llegó entonces la pregunta definitiva: ¿habrá tercera cita para montar muebles de verdad? Diego respondió sin dudar, aunque con una condición clara: “El jarrón se viene a casa”. Eric también se mostró decidido: “Si hemos sobrevivido a ese jarrón, podemos con todo”. Así que parece que, al menos por ahora, esta historia tiene un nuevo capítulo asegurado.