cuatro.com 27 ENE 2026 - 23:00h.

Nerea y Ernesto se enfrentan al test definitivo en el restaurante del amor

IKEA y First Dates ponen a prueba a la pareja para comprobar si encajan en el día a día

Compartir







El restaurante de Carlos Sobera es el escenario perfecto para el comienzo de historias que pueden llegar muy lejos. Esta vez, Nerea y Ernesto han decidido dar un paso más y someterse al test definitivo para descubrir si lo suyo tiene futuro más allá de la primera cita. De la mano de IKEA, la pareja comprueba si su conexión está hecha para durar.

Dicen que el amor entra por el estómago, pero también que lo que se cuece en casa empieza en la cocina. Ese es el primer espacio donde se ponen a prueba la convivencia, las rutinas y los pequeños acuerdos del día a día. Y ahí, Nerea y Ernesto parecen tenerlo claro, ya que ambos apuestan por la comida casera frente al pedido a domicilio. “Hacemos una buena compra y me lo cocinas tú”, propone ella. Ernesto acepta encantado. Primer punto a favor.

No siempre es fácil ponerse de acuerdo, pero esta pareja parece entenderse a la perfección. Tanto, que incluso cuando llega el momento de montar muebles, saben repartirse los roles: Ernesto prefiere dejarlo en manos del manitas, mientras que Nerea es la que disfruta del bricolaje. “Eres un pedazo de partidazo”, le dice Ernesto.

Respuesta tras respuesta, Nerea y Ernesto coinciden en prácticamente todo. Señales claras de que lo suyo puede funcionar cuando la cita se traslada del restaurante al salón, a la cocina o al dormitorio.

Por eso, IKEA los espera para que sigan dando forma a su nidito de amor. Con soluciones pensadas para la vida real, la marca acompaña a parejas como Nerea y Ernesto en cada etapa, diseñando hogares que se adaptan a ellos y a todo lo que está por venir.