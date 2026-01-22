cuatro.com 22 ENE 2026 - 23:00h.

Daniele y Melisa han tenido su primera cita en el restaurante del amor

IKEA y First Dates han hecho un test a la pareja para comprobar su compatibilidad

En el restaurante de Carlos Sobera se cocinan muchas relaciones a fuego lento. En esta ocasión, Daniele y Melisa después de la conexión que sintieron en su primera cita, han querido someterse a la prueba definitiva: el test de compatibilidad presentado por IKEA. El test ‘Nidito de amor’ pretende descubrir si la chispa entre ellos es de diseño o de exposición, y si la receta del amor también funciona entre estanterías, velas y sofás.

Daniele y Melisa van por buen camino, pues ante la pregunta de si son más de sofá o de cama, ambos coinciden en la primera opción, pero matizan que no vale un sofá cualquiera, sino “un sofá de IKEA”. Está claro que saben elegir el mejor equilibrio entre precio, calidad y diseño. Además, la pareja coincide en que prefiere dejar los besos para el postre. Definitivamente, ¡saltan chispas entre ellos!

A Melisa parece que le ha encantado la idea de que Daniele cocine, planche y haga la cama. Esta pareja ha coincidido en prácticamente todas las respuestas, el amor está en su punto... Y para que Daniele empiece a cocinar y termine de conquistar a Melisa, IKEA –que es fiel creyente de que todo en esta vida empieza en la cocina–, diseña mesas que no sólo están pensadas para desayunar, sino también para que se puedan ampliar o para facilitar su limpieza. Sus precios son súperasequibles y sus productos conquistan a cualquiera, ya que cumplen su función de la mejor de las maneras.