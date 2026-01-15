Consulta veterinaria: Cómo hidratar a tu gato y la acupuntura como solución ante el dolor

cuatro.com 15 ENE 2026 - 15:54h.

En el programa de hoy hablamos de la importancia de la hidratación en gatos y de la acupuntura como remedio para el dolor

Hidratar a nuestro gato es un gesto sencillo que puede evitar muchos problemas de salud

La acupuntura en animales puede ser un complemento a cualquier tratamiento de una enfermedad

Nuestro programa de hoy es ‘Especial Veterinaria’. En Iumiuky, una vez al mes, centramos nuestros contenidos en esta disciplina, para ayudaros con vuestras mascotas y ofreceros los mejores consejos. Hoy hablamos de algunos temas muy interesantes: Iris Domínguez, veterinaria, nos cuenta cómo podemos hacer para que nuestro gato se mantenga siempre hidratado. Por su parte, Zahira Balmaseda, veterinaria especialista en fisioterapia nos responde a: ¿Cómo puede ayudar la acupuntura a mi mascota? Y Andrés Santiago, veterinario, nos cuenta la mejor forma de mantener la salud bucodental de nuestras mascotas.

Hidratación ¿Cómo mantener a mi gato hidratado?

Los gatos suelen beber menos agua de la que deberían lo que puede afectar a su salud. Los felinos son animales a los que no les gusta el consumo de agua. Su principal fuente de hidratación proviene de las presas que ingieren. Los gatos en liberta consumen pequeños reptiles y animales que tienen alto contenido en humedad. Los gatos en cautividad, sin embargo, toman pienso seco con 0% de humedad por lo que necesitan un extra de agua.

Es vital fomentar el consumo de agua a lo largo de su vida, aunque a ellos no es lo que más les gusta.

¿Y qué podemos hacer entonces para que nuestros gatos beban agua?

La principal vía de hidratación es a través de la comida. El alimento húmedo es el más indicado: en forma de paté, bocaditos en salsa, alimentos húmedos que contienen carne mechada, etc. Importante renovar los cuencos de agua en el hogar: que sean de cerámica, amplios y que tengamos varios por toda la casa. Esto fomenta que beba agua en las distintas estancias de la casa.

Acupuntura en animales, una técnica tradicional

La acupuntura es una técnica que se utiliza en la medicina tradicional chica y que consiste en introducir pequeñas agujas en puntos específicos del cuerpo. Estos puntos están en unos canales llamados meridianos por los que circula la energía del organismo. Si esta se desequilibra, aparece el dolor o la enfermedad.

Mediante la acupuntura conseguimos que la energía vuelva a fluir correctamente por los meridianos y que, por lo tanto, desaparezca la molestia o el dolor. La acupuntura tiene también una base científica y se ha demostrado que cuando utilizamos la acupuntura, el cuerpo libera sustancias capaces de calmar el dolor.

¿Para qué utilizamos la acupuntura en fisioterapia veterinaria?

La acupuntura también se utiliza en mascotas:

Aliviar el dolor

Ayuda en el tratamiento de problemas neurológicos como la parálisis

Es perfecta como complemento de cualquier tratamiento de cualquier enfermedad

No tiene ninguna contraindicación

Se puede utilizar en cualquier animal

Las agujas son pequeñas y no producen molestia. Si la mascota es sensible o miedosa, se puede usar un laser en vez de aguja para estimular los puntos de acupuntura.

La mejor forma de cuidar a salud bucodental

Al igual que nosotros vamos periódicamente al dentista, es importante hacer revisiones periódicas de la boca de nuestros animales. Algunas veces no quieren comer y el problema viene de la boca ¿Cómo arreglarlo? Prevenir es la mejor forma de cuidar a nuestras mascotas. Debemos acudir regularmente al veterinario para revisar su salud bucodental.