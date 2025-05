Normativa y seguridad: cómo transportar a tu perro en coche

Aunque el Reglamento General de Circulación no imponga un modelo específico de arnés o silla infantil, sí que existe una normativa ECE que regula el uso de las sillitas infantiles. Lo que está claro es que estos sistemas de seguridad son fundamentales y que, cuanto más eficaces y seguros sean, mejor será la protección que ofrecerán.

En España, no existe una normativa específica que regule cómo debe ser el transporte de animales en nuestro coche , por lo que debemos recurrir a diferentes textos oficiales para encaminar nuestra decisión, así tenemos:

Es decir, la normativa actual traslada al conductor la responsabilidad de garantizar la seguridad de los animales en los vehículos . Así que, algo que podría parecernos lógico que estuviera resulto -como es cómo debe asegurarse un perro en el coche-, parece que todavía no está legislado.

Como hemos visto la legislación española no aclara cómo debe ser el sistema de sujeción de nuestra mascota en el coche a la hora de viajar, pero el sentido común y las pocas recomendaciones existentes nos dicen que el animal debe de ir sujeto y nunca en nuestro regazo porque es físicamente imposible sujetar a un bebé o un perro en brazos cuando hay un frenazo súbito viajando a apenas 20 Km/h.

La normativa actual nos indica entonces que es obligatorio un sistema de sujeción y que el perro nunca debe de ir suelto en el habitáculo y no debe de interferir en la conducción. Si estos preceptos no se cumplen puedes enfrentarte a multas de entre 80 y 500 euros dependiendo de, por ejemplo, dónde lleves al animal o si está sujeto o no.