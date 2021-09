No todos los padres encuentran la salida al final de un conflicto familiar con sus hijos . Cada año, aparecen cinco mil nuevos casos de hijos maltratadores . Este hombre lo sufre en el momento en el que Samanta Villar le entrevista. Asegura estar viviendo una historia de terror por culpa de su hijo y teme , incluso, por su vida .

El menor se escapa, agrede, roba y no denuncia porque no quiere que esto le marque su expediente de por vida. Además, tiene deudas porque se ha gastado mucho dinero en intentar encaminarle. Durante la entrevista, el joven se encuentra en paradero desconocido pero teme que vuelva en cualquier momento y “cualquier día de estos me mate”.