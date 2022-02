Durante la conexión en directo, una familia ucraniana bajaba de un camión de transporte que les había recogido por el camino: "Volvía a mi casa, a Polonia, y he visto a esta familia con los niños y las maletas andando hacia la frontera, no podía hacer otra cosa, nos tenemos que ayudar", explicaba el camionero polaco.

Esta familia ucraniana, con tres niños de no más de diez años, explicaba a nuestra reportera que no tenían lugar donde ir, pero en ese momento una mujer polaca intervenía: "Yo les voy a acoger, soy una persona privada, no pertenezco a ninguna ONG pero soy madre y sé el sufrimiento que deben estar pasando, no puedo quedarme sin hacer nada".