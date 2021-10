Una de las personas que en nuestro país ha cambiado su vida radicalmente gracias a la inversión en criptomonedas es Aroa, una joven de 31 años que estaba a punto de ser desahuciada junto a su hijo pequeño: "Yo me dedicaba a cuidar de personas mayores, me quedé sin trabajo y estaba a punto de perder mi casa (...) Empecé a estudiar criptomonedas sin tener ningún estudio y aprendí sola, conseguí pasar a ganar 60.000 euros al año trabajando alrededor de una hora la día, he podido comprarme un piso y el coche que quería".