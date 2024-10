La dura reivindicación de María Jamardo a Yolanda Díaz por una reforma que beneficia a los etarras: "Retira esta infamia"

Antonio Naranjo comentaba, por qué si había sido un error apoyar esta reforma no lo retiraban y Rebeca Marín explicaba: "No pueden porque es una transposición europea". Así mismo, la periodista añadía, que le alucina bastante que todo esto haya salido un medio de comunicación: "Es gravísimo, si no lo publican aquí no se entera nadie". Además, señalaba, que no es que se perdonen las condenas, sino que se conmutan.