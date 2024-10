Polémica por la reforma de la Ley Mordaza: pelotas de goma, devoluciones en caliente y faltas de respeto

PSOE, Sumar y Bildu sacan adelante una nueva Ley de Seguridad Ciudadana llamada ‘Ley Mordaza’ . Así, acabará con el uso de las pelotas de goma , rebajarán la penalización de la desobediencia -que pasará de ser infracción grave a leve- y se modificará la Ley de Extranjería para acabar con las devoluciones en caliente . Los cuatro puntos que hicieron decaer la reforma de la norma en la anterior legislativa, ahora sí han encontrado consenso. Aunque no todo está claro.

Con este acuerdo, se desbloquea la reforma de la norma tras presentar un nuevo texto que incluirá los cuatro aspectos que Bildu y ERC no lograron introducir en la anterior tramitación. Estos puntos están relacionados con las faltas de respeto a la autoridad, desobediencia y resistencia, devoluciones en caliente y el uso de material de antidisturbios.

El acuerdo prevé que se desarrollen protocolos de acuerdo con los estándares internacionales a fin de que se supriman las pelotas de goma de forma progresiva. Al mismo tiempo, se acabará con las sanciones “ injustificadas o basadas en interpretaciones subjetivas” en las faltas de respeto a la autoridad. "Cuando se dialoga con tiempo se consigue una voluntad que antes no existía", afirma la portavoz de EhBildu, Mertxe Aizpurua.

Desde Podemos, los antiguos socios de coalición, no parecen estar en la misma onda. "Es un retoque muy estético", dicen desde el partido. Una postura que no entiende Sumar, actual socio minoritario del Gobierno. "Yo lo que espero es que ninguna fuerza que es de izquierdas haga que caiga esta reforma", sostiene Enrique Santiago, diputado de Sumar. Tampoco está en el bloque del ‘sí’ Junts, que ya votó en contra hace un año. Ahora, avisa que ellos no se adhieren a nada sino que negocian todo.