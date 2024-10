El empresario que pagó a Alvise 100.000 euros creó un paraíso fiscal opaco y para grandes fortunas en el centro de Madrid

Romillo, que se hacía llamar en las redes Luis CryptoSpain y que ha reconocido ante la Fiscalía el pago de 100.000 euros en metálico para la campaña electoral del eurodiputado Luis “Alvise” Pérez , montó un sistema completamente opaco por medio de la sociedad Sentinel BQ . “Todos nuestros servicios son sin KYC” anunciaba directamente en su web, que todavía está operativa pese al cierre de la compañía. Con esta frase, el empresario hace referencia al conocido sistema Know Your Customer, o lo que es lo mismo, la identificación de clientes y procedencia lícita del dinero que deben cumplir todos los operadores bancarios.

Sin embargo, lejos de cumplir con esa normativa aplicable, la empresa hacía gala de todo lo contrario. Y sin necesidad de identificación alguna, los clientes podían acceder al primer escalafón del sistema: el alquiler de una caja fuerte anónima donde guardar joyas, documentación o dinero en efectivo. Según su propia web, el dinero o cualquier otra cosa escondida allí era “no embargable, ya que no te identifica” . Allí hay supuestamente 5.000 cajas de este tipo, que ahora tendrá que investigar la Justicia. Fuentes cercanas al principal investigado mantienen que tanto él como sus colaboradores desconocen la identidad de los propietarios.

El segundo escalafón del sistema fue el uso de esas cajas fuertes como sistema para cambiar dinero en efectivo por criptomoneda de forma indetectable y sin necesidad de moverse de casa. Según la legislación española, no es necesaria una identificación para el intercambio entre particulares de este tipo de activos por debajo de 1.000 euros. Lo que hacía Romillo era poner en contacto a unos clientes con otros, entregar efectivo a cambio de criptomonedas y viceversa. Y hacerlo de forma indetectable a cambio de una comisión del 7,99%. La normativa fija una cuantía límite para cada transacción, pero no un límite en la cantidad de transacciones. Se abría así un árbol de intercambios que ahora hace esa madeja todavía más opaca. “No pierdas la oportunidad de usar ese efectivo que tienes desde hoy mismo”, rezaba la web promocional de la empresa.

Pese a que la empresa en cuestión tenía sus oficinas y sus “5.000 cajas de seguridad” junto al Paseo de la Castellana de Madrid, los términos legales del servicio indican que el negocio pende de una sociedad de nombre BLV Services, Llc, abierta supuestamente en Florida con el número de identificación fiscal local 30-1322604. Sin embargo los datos del registro de compañías en ese estado de EEUU indican que los datos no son correctos. La única sociedad inscrita allí con ese nombre, no tiene la dirección indicada por el investigado ahora por estafa ni fue inscrita con ese número de identificación fiscal. Además entre sus administradores de control no aparece ninguna de las personas vinculadas con la investigación en España. De hecho, el nombre de esta empresa en EEUU tampoco aparece en el listado de sociedades para las que Romillo ha pedido de forma voluntaria un administrador concursal.