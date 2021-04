Ximo Puig contesta a Ayuso tras acusarle de querer “reservar vacunas”: “Lo que dice no tiene nada que ver con la verdad”

Ximo Puig ha entrado en directo en ‘Cuatro al día’ para desmentir y contestar a Ayuso: “Evidentemente no he reservado vacunas para los habitantes de la Comunidad Valenciana. Además, no tiene nada que ver una cuestión que tiene una sensación de ocultismo, de una relación fantasmagórica, con una relación con una farmacéutica con la que nosotros tenemos relación desde hace muchísimo tiempo para hablar no solo de las vacunas, sino también de otras cuestiones que afectan a la Comunidad Valenciana”, y añadía: