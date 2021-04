La presidenta de la Comunidad de Madrid se mostró muy crítica, en primer lugar, con Ángel Gabilondo, candidato por el PSOE, que aseguraba que no subiría los impuestos si gana las elecciones: “Sería la primera vez en la historia que el socialismo no quiere subir los impuestos. O miente, o no sé como lo va a hacer porque además si quiere gobernar lo tiene que hacer con Podemos y Más Madrid, y estos no es que quieran subir los impuestos es que directamente destruyen la empresa privada… Yo creo que el socialismo y la economía nunca se han llevado bien”.