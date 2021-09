El vulcanólogo Manuel Regueiro: "Esto no es una fase extrema del volcán, mañana puede ser aún peor"

Aunque el estruendo que acompaña a las explosiones es muy impresionante, Regueiro ha aclarado que no hay que llamarlo "fase extrema": "Mañana, la erupción podría ser todavía peor. O puede entrar en una fase más tranquila y, luego, volver a explotar. Da mucho miedo pero así son las erupciones de los volcanes".

Este experto ha mostrado el asombro que hay entre los vulcanólogos por las nuevas explosiones, que han abierto dos nuevas bocas en la base del volcán por la que está saliendo lava a gran velocidad. "La explosión indica que el volcán de 'Cumbre Vieja' está contactando con el agua, por eso explota, pero no sabemos cómo. Esperemos que no sea un contacto con el agua del mar porque, de ser así, esto no acabaría".