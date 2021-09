Joaquín Prat intenta consolar a una vecina de La Palma, rota por el futuro de su nieto: "No llores, por favor"

Es el caso de Rosi, una habitante de la isla bonita a la que no le importa "no tener dónde dormir", con tal de que su nieto esté bien y pueda seguir adelante con su vida. Rosi se ha puesto a llorar pensando en que es probable que su nieto no pueda empezar el curso de mecánica que quería hacer y no ha podido contener la emoción, al igual que les pasó a Cristina y Josimar en el programa anterior.