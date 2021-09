Una volcanóloga cree que la lava del 'Cumbre Vieja' sí llegará al mar: "Es muy pronto para decir que no"

Blanco también ha dicho que "no es esperable" que haya lluvia ácida debido a la acción de los alisios (siempre que el viento no cambie de dirección) y que la calidad del aire es buena, y ha garantizado que, ante la lentitud de la lava, que avanza a cuatro metros por hora, "ni este jueves ni este viernes, llegará al mar". Sin embargo, la volcanóloga Alicia Felpeto ha asegurado en 'Cuatro al día' que es pronto para decir que el magma no llegará al océnano y que se quedará posado en tierra.