Tras repasar la última hora del terrible crimen del niño de 9 años en Lardero , La Rioja, ‘Cuatro al día’ ha conectado con un reportero del programa para charlar en directo con Gonzalo, tío abuelo del niño fallecido y portavoz de la familia , que no ha ocultado su indignación.

“Son días muy duros y de mucha indignación … la familia está rota, derrotada por un caso que, como bien estamos oyendo, se podría haber evitado y mantengo que se podría haber evitado. Había una denuncia de una madre cuatro días antes y no se ha hecho el seguimiento adecuado”, aseguraba el portavoz de la familia.

“Un asesino depredador como ha sido este que ha salido de la cárcel, no me voy a cansar nunca de decirlo, cuando se viene a vivir a una comunidad grande como es esta, hay que ponerle cara, los vecinos tiene derecho a saber qué vecinos tienen… a este señor hay que cogerle y ponerle cara y de reinserción, nada, porque este tipo de asesinos no se reinserta”, continuaba diciendo Gonzalo visiblemente enfadado.