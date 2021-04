Ana Terradillos contesta al vídeo electoral de Pablo Iglesias: “Podemos se ha pasado de la raya"

“Cuando Vox o Herri Batasuna, por ejemplo, han señalado a los periodistas y, esta vez, también lo voy a denunciar. Podemos se ha pasado de la raya usando nuestra imagen en un vídeo de la campaña electoral. A mí esta gentuza no me da miedo, a mí me daba miedo ETA”, ha dicho la periodista vasca. "Yo no suelo hablar del terrorismo, pero a mí me daban miedo las pistolas".