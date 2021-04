Risto, indignado por no salir en el vídeo de campaña de Unidas Podemos donde señala a varios periodistas: “Estamos hechos polvo”

Cuando Risto ha dado paso al siguiente tema en 'Todo es mentira', ha querido hacer una pequeña introducción, "tengo que deciros que es algo que me provoca mucha, mucha indignación" , ha asegurado. Está así por el nuevo vídeo que ha lanzado Unidas Podemos , en él señala a varios periodistas: Ana Rosa, Pablo Motos, Inda, Jiménez Losantos, Ferreras... "Ellos ya han hablado, el 4 de mayo que hable la mayoría", con esta frase termina el vídeo.

Risto, sobre Unidas Podemos: "No nos consideran"

¿Por qué está tan indignado Risto? "Una cosa, por qué no nos señala a nosotros?", se pregunta el presentador, se ha dado cuenta que salen periodistas de todos los canales, y hasta de la TDT, "con todos mis respetos", ha dicho. Pero qué pasa con 'Todo es mentira', "no les faltamos lo suficiente", ha reflexionado, "qué pasa, que no decimos 'el coletas' todos los días", ha añadido.