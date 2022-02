Envuelta en nervios y desesperación, suplicó una segunda oportunidad: "¡Que me la sé entera, por favor". La música sonaba de nuevo de inicio pero Sandrina no conseguía salvar la actuación. Abrumada, se desplomó sobre el escenario desatando el caos en plató. Su madre, que se encontraba entre el público, a punto estaba de desmayarse. "¡Mamá, que estoy bien!" , gritaba la artista para poner calma.

'Cuatro al día' ha conseguido hablar con Angelita , madre de la concursante, que asegura que se encuentra "malísimamente": "Me encuentro mal. Estamos nerviosos, con malestar por todo lo que hemos pasado y visto".

Además, ha aprovechado para mandar un mensaje claro a todos aquellos que creen que lo que sucedió durante la actuación fue un teatro: "Tenía mucha tensión. Fue muy duro, no fue fingido, eso no lo hace ella sabiendo como soy yo. Es muy sensible, le fallaron los nervios y las piernas, y ya se tuvo que callar. Cuando la vi ahí pensé lo peor".