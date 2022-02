La cantante tiene un contrato de confidencialidad y no ha podido explicarnos lo que ocurrió, pero sí lo ha hecho su sobrino, Víctor Jiménez, que asegura que no fingió: "En ningún momento dice que se desmayó, fue un desplome por toda la tensión que tenía. No hay ninguna de necesidad de que hiciera teatro porque ya había llegado a semifinales, ya tenía su puesto".