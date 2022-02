España sin camioneros: ¿Profesión en extinción?

Desde 'Cuatro al día' hablamos con Óscar Baños , camionero y presidente de la Cooperativa de Transporte de Guardo, en Palencia. Considera que el problema de esta falta de camioneros viene dada "por una acumulación de circunstancias negativas que han hecho que este sector haya dejado de ser atractivo para los jóvenes. Los que estamos llevamos cumpliendo años. pero no hay relevo generacional, ni como autónomos, ni como conductores".

Decretado como servicio esencial, ahora preocupa que no vaya a existir mano de obra suficiente para poder abarcar todo su trabajo. "Toda la mercancía se mueve por carretera. Si nosotros paramos o si no hay conductores, tendremos un problema grave ".

"Hay que dar una vuelta a todo el sector, hay que dignificar la profesión y hacerla más atractiva a los jóvenes. Esto tiene que mejorar mucho, si no es imposible que atraigamos a la gente joven".

"No puede ser que todas nuestras mercancías sean urgentes, pero hasta que llegamos a los sitios. Cuando llegas a los sitios puedes estar horas parado hasta que te asignan muelle. Y una vez lo tienes, como premio, te tienes que cargar o descargar tú el camión, y para rematar, si se te cae un palé lo pagas tú. O cuando paras a dormir por la noche, no hay sitios habilitados. Tienes que estar mirando si te roban la mercancía, si te rajan el toldo, si te roban el gasoil... Son circunstancias que no animan. Y ahora también tenemos el incremento de los precios del combustible".