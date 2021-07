Si nada lo impide, los viajes del Imserso se reanudarán de cara al otoño de 2021: miles de personas se preparan para lanzarse a aprovechar los bajos precios de estas escapadas pensadas principalmente para un público jubilado, que se activarán de nuevo en octubre de este año. En total se han licitado 816.029 plazas, a las que pueden optar no solo los pensionistas mayores de 65 años, si no también sus acompañantes, que no tienen por qué estar jubilados. ¿Qué personas no jubiladas pueden disfrutar de los viajes del Imserso? ¿Cuáles son las condiciones para viajar con el inserso en 2021?