Cómo sacarse el título PER para ser patrón de barco

Si tienes la suerte de poder tener tu propio barco o te planteas alquilar una embarcación y manejarla por ti mismo durante unos días, necesitarás contar primero con el título de Patrón de Embarcaciones de Recreo o PER , que habilita para la navegación costera de barcos de hasta 15 metros a una distancia máxima de costa de 12 millas náuticas. Para que te hagas una idea aproximada, el PER es el título más demandado por los españoles en lo que a manejo de embarcaciones se refiere, ya que te declara apto para 'conducir' barcos a motor y de vela, así como motos de agua.

Como el primer paso inevitable es obtener el título PER, te contamos los detalles sobre cómo ser patrón de barco con esta titulación , partiendo de la base de que no es necesario contar con ninguna formación mínima previa, aunque sí cumplir con ciertos requisitos: tendrás que ser mayor de 18 años en el momento de realizar el examen teórico, superar un reconocimiento psicofísico en un centro autorizado y aprobar el examen teórico.

En cuanto a los plazos, normalmente se tarda alrededor de 2 meses en obtener esta titulación y, en general, no se trata de un trámite demasiado complejo, aunque deberás estar atento para no perderte las convocatorias de cada comunidad autónoma. Sacarse el título de patrón de barco no es tan común como examinarse de, por ejemplo, el carnet de conducir, y ello se deja notar en el número de citas anuales en las que puedes presentarte a estos exámenes.

Qué puedes y qué no puedes hacer con el PER

Tal y como recuerda Mapfre, el PER no te da derecho a realizar actividades de carácter profesional, como por ejemplo el transporte de carga o personas, o la pesca no deportiva: solo permite navegar aquellas embarcaciones cuya finalidad sea el disfrute o el recreo de sus propietarios.



Por otro lado, para manejar una embarcación de recreo es obligatorio contar con un título, excepto cuando se trate de un barco a motor que no sobrepase una potencia de 11,26 kilovatios y su eslora sea inferior a 5 metros, una embarcación de vela de hasta 6 metros de eslora o cualquier otro vehículo flotante o de playa (las motos acuáticas no están incluidas en este último grupo).