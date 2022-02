Naufraga un pesquero gallego en Canadá: la Xunta confirma 7 fallecidos y 3 supervivientes

“Es un dolor muy fuerte porque oyes como muchos compañeros de mi hijo no se sabe nada de ellos. Por otra parte, tranquila porque yo tenía a mi hijo y a mi hermano vivo …”, comenta Gloria todavía muy emocionada.

Los familiares están pendientes de la llamada de los supervivientes con los todavía no han podido hablar, aunque “sabemos que están bien”.

“Antes de empezar a trabajar me dijo que hacia muy mal tiempo y que hablaríamos por la mañana, pero nunca me llamó. Nos enteramos por la televisión que el barco había naufragado. Cuando dicen que hay 3 supervivientes te pones en lo peor, no te esperas que sea el tuyo el que está vivo”, cuenta Sara.