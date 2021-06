Gracias a los avances en las campañas de vacunación de todos los países –algunos, como Israel, van tan adelantados que allí ya no se tiene que usar la mascarilla ni en los espacios interiores – la vuelta de los grandes festivales de música ¡está cada vez más cerca! Tanto es así que MadCool ya ha publicado su cartel para el verano de 2022.

Los grupos volverán a tocar "con más fuerza que nunca"

Los conciertos se celebrarán los días 6, 7, 8 y 9 de julio y Metallica, Muse, Imagine Dragons, The Killers, Kings of Leon, Twenty One Pilots, St. Vincent, Tove Lo, Zara Larsson, Carly Rae Jepsen, Wolf Alice, ya están entre los primeros confirmados. Como anuncia la propia organización, después de un parón tan largo como el que hemos vivido, los grupos volverán con más fuerza que nunca.