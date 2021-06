El verano ya está aquí, y con él, una de las peores sensaciones de las noches de calor : la dificultad para coger el sueño . A partir de junio y hasta bien entrado septiembre, será frecuente que las temperaturas se mantengan altas incluso por la noche; madrugadas de pura canícula, de hasta 25 grados de temperatura, que impedirán a muchos conciliar el sueño y llegar descansados al día siguiente. El calor no es el único culpable de nuestros ojos de búho, siempre despiertos. Nuestros hábitos y rutinas también influyen en nuestra habilidad para conciliar el sueño.

Preparación de la casa para la penumbra

Se recomienda dejar las ventanas de la vivienda abiertas para ventilar solo en la hora más temprana de la mañana y mantener persianas y toldos bajados en los picos de temperatura, de manera que podamos mantener la vivienda lo más fresca posible hasta la llegada de la noche. La penumbra es la mejor aliada para unas noches de verano que siempre resultan muy pesadas y no dan tregua a los insomnes.

Ropa que transpire bien

Cena ligera y nada de siesta

A mediodía, una escapada a los parajes del sueño es aceptable, siempre que no sobrepase los 25 minutos .

Esto, por supuesto, incluye limitar el consumo de alcohol al máximo para no acostumbrar al organismo a trabajar en exceso a medida que se acerque la hora de dormir. Se ha demostrado científicamente que el consumo de alcohol favorece el ronquido, incluso en aquellas personas que apenas profieren un silbido mientras duermen.

Un vaso de agua fría

Cuidado con el aire acondicionado

La mayoría de expertos no recomiendan usar los aparatos de refrigeración por la noche, tanto por el consumo excesivo de energía como por motivos de salud. Las corrientes de aire son las responsables de catarros, gripes y contracturas musculares no deseadas. Si las temperaturas son tan altas que resulta imperativo valernos del aire acondicionado y el ventilador, lo más recomendable es que la corriente de aire no apunte directamente a nuestro cuerpo y la habitación se mantenga a una temperatura comprendida entre los 22 y los 24º.