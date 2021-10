Un joven se juega la vida metiéndose en un coche en llamas para salvar a su familia: “Lo único que pensé fue en mi abuelo”

‘Cuatro al día’ se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para hablar con el protagonista de la historia. “Me dijeron que el coche estaba perdiendo un liquido que no se sabía si era aceite o gasoil y no me dio tiempo a llegar y ya estaba ardiendo. Lo que hice fue meterme dentro y separarlo para que no afectase a las viviendas de alrededor”, comenzaba explicando.