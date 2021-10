Ramiro ha bromeado con la anécdota del móvil: “ Esto es una diablura de Concha , es una más de tantas que me ha hecho. Qué más da que lo tenga ella, ella puede controlar todos mis movimientos”. “Cada diez minutos le daba besos… en una de esas me abalancé sobre ella y se me cayó, no me di ni cuenta”, explicaba el viudo de Concha M. Piquer.

“Nunca le puse los cuernos, nunca le falté al respeto a una mujer tan grande. Ha sido el único amor de mi vida… 40 años juntos me han servido para saber que no deseo nada más, me quedo aquí por mi hija, si no fuera por mi hija me pegaría un tiro, pero no lo voy a hacer porque ella me dijo que cuidase de mi hija”, aseguraba Ramiro visiblemente emocionado.