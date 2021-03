Comienza una operación extraordinaria de remolcado para desencallar al Ever Given del Canal de Suez

Carrera contrarreloj en el canal de Suez para reflotar al Ever Given. Es uno de los portacontenedores más grandes del mundo, del tamaño de cuatro estadios Santiago Bernabéu y está varado en medio, atascado en el canal. Pese al optimismo de las autoridades, ya van dos intentos fracasados. Ahora mismo viajan para la zona dos super remolcadores. La empresa que lleva el rescate, una veterana, ya habla de días o, incluso, semanas.

Dos super remolcadores más potentes se dirigen ya hacia el canal de Suez para sumarse a un rescate que se ha complicado. Hace unas horas, el responsable de la Autoridad del Canal supervisaba ese trabajo y le decían que no. Había fracasado el segundo intento de desencallar al Ever Given, uno de los portacontenedores más grandes del mundo, varado en medio del Canal de Suez, atascándolo. Ahora toca seguir dragando arena y barro e, incluso, como último recurso quitar parte de la carga: aunque ojo, a bordo tiene más de 20.000 contenedores de más de seis metros de largo.