La familia del principal sospechoso de la desaparición de Esther López: “No discutieron, ella se enfadó porque quería bajar a Valladolid”

La familiar ha defendido la inocencia de Óscar: “No discutieron, Esther se enfadó. Con nadie, es que ni con su exmujer discute. Porque quería bajar a Valladolid. Tú imagínate que la retiene, según están las cosas ahora. Evidentemente, si Esther hubiera ido mal, no la hubiera dejado irse. Pero no la dejó en casa del ‘Manitas’. Justo en la entrada del Romeral (la dejó). Pese a que Óscar dio hasta tres versiones, ella afirma: “Ha dado siempre la misma versión. En ningún momento se niega, ni va a decir que no porque está tranquilo”.