Sergio Sayas, diputado de UPN que se saltó la disciplina de voto: “Por supuesto que no voy a entregar el acta de diputado”

¿Se saltó realmente la disciplina de voto del partido como asegura el presidente de UPN? “Es verdad que UPN es un partido de palabra, por eso no se entiende como la dirección del partido haya decidido faltar a la palabra que dio a los ciudadanos . Nosotros estamos representando a los ciudadanos, no somos propiedad de los partidos políticos”, aseguraba Sergio Sayas.

“ No nos hemos saltado ninguna directriz del partido porque la decisión no fue del partido, la decisión fue del presidente, la vicepresidenta y del secretario general, en contra de lo que había acordado el comité ejecutivo”, continuaba el diputado de UPN.

Sergio Sayas fue muy claro cuando Joaquín Prat le preguntaba sobre si iban a dejar sus actas de diputados: “Por supuesto que no, nosotros lo que estamos haciendo es defender lo que piensa la inmensa mayoría de ciudadanos navarros que no nos han votado, que nos votaron, precisamente, para defender que Navarra no se vende, y eso es lo que estamos haciendo”.