Carlos García Adanero, diputado de UPN, corta la conexión con 'TEM' y hace una grave insinuación sobre Adriana Lastra

Adanero asegura que no piensa devolver su acta de diputado pese a que su partido así se lo reclame: "Yo no he hecho nada ilegal, tengo mi derecho al voto en la cámara". Además, Adanero ha vertido fuertes insinuaciones sobre Adriana Lastra instantes antes de abandonar la conexión en directo tras un enfrentamiento con Verónica Fumanal: "No he visto un político que mienta más en televisión que usted".