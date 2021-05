El crimen de Deborah Fernández: la autopsia concluyó que fue una muerte súbita o violenta

La familia de Deborah no se rinde

Rosa Fernández, hermana de Deborah , ha querido hablar con el programa y ha explicado el dolor que han sentido con la exhumación: "Hoy es un día horroroso para la familia , sentimos una vergüenza horrorosa por lo mal que se han hecho todas las instrucciones y vernos obligados 19 años después a mancillar el cuerpo de mi hermana otra vez, no nos hace ninguna gracia". Esta mujer explica que está "indignada" , no puede entender "que los que tienen que defender la justicia han podido hacer algo tan sumamente mal en tantas fases". Y asegura que no se va "a rendir, voy a desenmascarar a cada persona que haya detrás de este caso".

La hermana de Deborah asegura que no van "a dejar de buscar"

La familia no para en esta búsqueda de justicia por Deborah: "No vamos a dejar de buscar, si la justicia lo hizo mal, nosotros queremos que se asuman responsabilidades". Rosa cuenta que estamos "ante un caso que no tiene precedentes" porque "un error es humano", pero tantos "que alguien me explique cómo son posibles". Se sienten "maltratados por la justicia" porque piensan que no se ha hecho todo lo que está en manos de la justicia para esclarecer qué pasó con su hermana: "Un cuerpo no se trasporta 40 kilómetros, no se desnuda, no se mete ADN cuando ya lleva muerta varios días, ¿de qué narices estamos hablando?".