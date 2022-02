El detective que rechazó espiar a Ayuso: “El trabajo que me querían encargar era ilegal”

“A las detectives vinieron a contratarles unas personas vinculadas con alguna empresa del Partido Popular, o en las que gobierna el Partido Popular. Julio Gutiez les dijo a esas personas que el trabajo que me querían encargar era ilegal por los datos que solicitaban y ya no entré mucho más en el interés legítimo, que tampoco lo tenía. Pero lo primero que les dije era que era ilegal y que yo no hacía nada ilegal”, aseguraba el máximo responsable de la agencia de detectives.