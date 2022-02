Esperanza Aguirre, sobre el supuesto espionaje a Ayuso: "Me temo que sería para amenazarla si seguía empeñada en presentarse como candidata"

Esperanza Aguirre ha querido opinar sobre este supuesto espionaje interno, "es gravísimo que se espíe a un compañero", ha asegurado, y si hubiera alguna irregularidad, "si alguien tiene noticia o tiene indicios o tienes sospechas de la comisión de un delito, lo que tiene que hacer es denunciarlo . Lo que no se puede hacer es encargárselo a una agencia de detectives que investiguen a un compañero", ha añadido.

"Hace meses parece ser que el secretario general cuando comía con los periodistas les advertía que a Ayuso le iban a encontrar un escándalo ", ha contado la expresidenta, y cree que estaban urdiendo esta trama contra Ayuso porque "me temo que sería para amenazarla de hacer público el escándalo si seguía empeñada en presentarse como candidata al Congreso de la Comunidad de Madrid", ha apuntado.

¿Es habitual este modus operandi en el PP? "No lo es, si lo fuera yo no estaría en él", ha sentenciado Aguirre. Sobre quién va a asumir ahora responsabilidades, Aguirre lo tiene muy claro, "soy muy pro británica", ha dicho, "yo he dimitido tres veces", ha añadido, "si fuera el secretario general dimitiría hoy mismo mejor que mañana".