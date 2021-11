Un no vacunado defiende su postura: “Si compro una TV la marca se hace responsable si hay problemas, pero las farmacéuticas no”

Juan, un ciudadano que no se ha vacunado: “Claro que tengo miedo a contagiarme. Lo que no tengo miedo es a que me rechacen”

La Navidad está a la vuelta de la esquina y la incidencia acumulada no para de crecer, lo que hace temer a muchos por la celebración de las fiestas. Muchas comunidades ya están tomando medidas: en Cataluña la justicia avala prolongar el pasaporte Covid para ocio nocturno y actos con baile y el Gobierno Vasco solicitará al TSJ autorización para pedir el pasaporte Covid en el ocio nocturno y la restauración.

La Comunidad de Madrid, en su caso, aboga por la realización de pruebas antes de las comidas y cenas de empresa, pero ¿se podrá celebrar la Navidad con seguridad y sin contagiar? Esta pregunta está muy relacionada también con todos aquellos que han decidido no vacunarse, ya que se encuentran en el punto de mira del resto de población.

'Cuatro al día' ha hablado con Juan, un ciudadano indeciso sobre la vacunación: “No estoy cerrado en banda ni soy antivacunas, yo simplemente no me quiero vacunar porque desde un principio las farmacéuticas dijeron que no se hacían responsables de su producto”, y añadía: “Si yo me compro un televisor la marca se hace responsable si hay algún problema, ¿no sé si me explico?”.

Joaquín le preguntaba entonces si no tenía miedo a contagiarse y Juan se mostraba sincero: “Claro que tengo miedo a contagiarme. Lo que no tengo miedo es a que me rechacen”. Sobre la posibilidad de que pueda ser obligatirio vacunarse, Juan se mostraba tranquilo: “En España no va a ser obligatorio porque el Gobierno se tendría que hacer responsable y si no se hacen responsables las farmacéuticas no lo va a hacer el Gobierno”.