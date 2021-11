‘Cuatro al día’ ha charlado con Robert Güerru, médico del Hospital del Mar, que ha destacado la importancia de la vacunación en la población, aunque acepta que la obligatoriedad no es posible: “Yo creo que obligar a algo tan personal como es la vacunación, es algo muy complicado , creo que éticamente es difícil y creo, además, que no es legal. Tenemos que intentar convencer por la vía de los hechos. Está claro que la vacunación es lo que nos va a ayudar a salir de esto”.

Tras la entrevista al médico y tras repasar los datos, Joaquín Prat reflexionaba en directo en el plató de ‘CAD’: “Yo sé que Risto defendía ayer en su programa algo así como ‘arrinconar’ a los no vacunados, y yo no puedo estar más lejos de esa opinión. Hay que tener en cuenta que la vacuna no es obligatoria, tu no puedes aislar a la gente que, asumiendo el riesgo y sabiendo lo que hay… ¡no los puedes aislar!”.