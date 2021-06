Mucho se ha debatido durante los últimos días acerca del caso 'Cristiano Ronaldo' y la repercusión de determinados gestos en la buena o mala marcha del mercado bursátil. No se trata de un debate nuevo, pero el acto que podría haber desencadenado pérdidas millonarias, en esta ocasión, para The Coca-Cola Company, sí resulta especialmente llamativo y revelador de un posible cambio de tendencia en marketing a nivel global. También se trata de un claro reflejo de cómo un altavoz mediático, como un titular o un tuit, puede provocar un movimiento incontrolable en bolsa.

Todo ocurrió durante la rueda de prensa posterior al Francia-Alemania en Múnich: Cristiano Ronaldo decidió apartar de su lado las dos botellas de Coca-Cola (bebida patrocinadora de la UEFA) colocadas frente a él y poner en su lugar una botella de agua sin marca, ya que no existe patrocinador en este caso. Por si su intención no hubiera quedado lo bastante clara, alzó su botella preferida y añadió la frase "Agua, no Coca-Cola", que se fundió (no sabemos si casualmente o no) con el inicio de la intervención del responsable de prensa.