¿Volvemos a una burbuja inmobiliaria?

Parece que vuelve la recuperación económica y uno de los sectores que más está creciendo es el de la construcción . Tanto, que hay dificultad para encontrar albañiles . Sin embargo, España aún acumula 457 000 viviendas nuevas sin vender. Además, l as noticias que nos llegan desde el exterior, sobre todo de Reino Unido y Estados Unidos, nos hablan de una nueva burbuja inmobiliaria. De hecho, Robert Shiller, premio nobel de economía ha alertado de que hay tres burbujas simultáneas: los bonos, la Bolsa y como no la vivienda.

¿Volverá España a sufrir el estallido de una burbuja? Nos hemos dado una vuelta por esas urbanizaciones que quedaron abandonadas tras la crisis además de hablar de las locuras financieras que se cometieron para hacerlas posibles. De momento, los expertos nos aseguran que en España no habrá el estallido de una burbuja, sino que más bien habrá una “corrección de los precios”. En cualquier caso, ahora que en verano viajará por diversos rincones de España seguro que se topará con algunas de las huellas del estallido de la burbuja inmobiliaria. Urbanizaciones abandonadas y a medio construir y que no se pudieron vender . Hemos visitado algunas de estas ruinas y nos hemos preguntado si esa burbuja inmobiliaria puede volver a estallar.

Para Juan Moreno, analista de Bankinter considera “que es muy pronto para decir que estemos en una burbuja. Como mucho hablaría de cierta sobrevaloración 5 o 6 % y sería en zonas céntricas de grandes ciudades”. La crisis del 2008 fue financiera a nivel mundial pero a España afectó a la construcción porque era nuestro motor económico. El caso es que ahora los bancos dan intereses bajísimos. Esto lo fomenta el Banco Central Europeo. Lo hace en tiempos de crisis porque lo que pretende es que la gente no tenga quieto el dinero, como en un plazo fijo, sino que se lo mueva, que se arriesgue a crear negocios, empleos… generar riqueza para pagar impuestos. Pero ¿cuál es la inversión preferida del español medio? comprar un piso y alquilarlo. Es decir: el ladrillo. El caso es que como señala Juan Moreno, “lo que estamos viendo en algunas en ciudades son caídas de precios de los alquileres esto va a hacer de retén de los precios de vivienda y por tanto no preveo que vayamos a ver subidas abultadas”. Además parece que pese a la necesidad de los bancos de dar créditos y así tener negocio lo cierto es que no se darán como se daban antes. Son más restrictivos a la hora de conceder créditos. ¿Habremos aprendido la lección?