Recupera su dentadura postiza perdida en Benidorm hace 11 años: "Vomité en una papelera y salió disparada"

Paul explica que al vomitar, su dentadura salió disparada pero no lo logró encontrarla, así que este ciudadano inglés siguió con sus vacaciones sin dientes: "Mis amigos se dieron cuenta de que había perdido los dientes y no tuve más remedio que seguir mis vacaciones así, sin dientes".

La sorpresa fue mayúscula cuando, 11 años después, Bishop recibió en su casa de Manchester un paquete que no esperaba: "Desde una empresa española me mandaron mi dentadura perdida porque al parecer se había encontrado y se había creído que pertenecía a un cuerpo, lo malo es que ya no me vale, mi boca ahora es más pequeña".