Ultimátum en 'el caso de Deborah Fernández': la familia pide que declare el principal sospechoso

Deborah Fernández desapareció hace casi veinte años , más concretamente fue en Galicia en el año 2002 y ahora, su familia ha dado un ultimátum al juzgado que está instruyendo esta cusa, pide que se llame a declarar al exnovio de la joven en calidad de investigado o que si no lo hacen es que se cierre el caso para siempre.

La familia de Deborah sigue luchando por hacer justicia, creen que ella no se marchó voluntariamente. Aún no se sabe quién terminó con su vida y colocó su cadáver desnudo en una cuneta. Durante todos estos años siempre ha habido un principal sospechoso, su exnovio. El cuerpo habría estado conservado en buen estado y es que un nuevo testigo aportó un arcón, que recibió como regalo del exnovio de Deborah días después de su muerte.

Rosa, hermana de Deborah, ha entrado en directo en 'Cuatro al día' para hablar sobre todo lo ocurrido y del momento en el que se encuentre el caso: "Dicen que no hay lo suficiente para llamarlo como investigado, pero dicen que hay indicios más que de sobra para no llamarlo como testigo". La familiar asegura que tienen informes policiales bastante claros, "negligencias que se acumulan" que defienden la autoría de esta persona: "¿Qué pasa para que no se le llame a declarar? Pedimos que vaya al juzgado y defienda su versión para bien o para mal".