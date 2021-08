“¿Quién nos va a pagar a nosotros si no trabajamos?”, se preguntaba el responsable del espectáculo antes de asegurar que el evento se va a celebrar porque tiene “el beneplácito del Ayuntamiento”.

“Los que piden la cancelación del espectáculo hacen una falsa defensa hacia nosotros . No han hablado con nosotros, ni se han dirigido a nosotros, ni nos han preguntado… ¡déjennos trabajar! ”, Jimmy, uno de los trabajadores.

“¿Nosotros no tenemos derecho a trabajar? Nosotros nacimos artistas, yo he trabajado en otras empresas… no se ríen de nosotros se ríen de las cosas que hacemos”, continuaba Jimmy muy crítico con el Gobierno.