Los 'bomberos toreros', indignados con Ione Belarra: "Somos de talla baja pero somos profesionales"

Sin embargo, los protagonistas de este espectáculo no consideran que se les esté denigrando ni mucho menos que sean discapacitados. Así lo explicaba el portavoz del grupo, Jimmy Muñoz: "Yo respeto las palabras pero esas son falsas defensas que hacen sobre nosotros. A nosotros no nos han preguntado qué queremos hacer o ser . Somos talla baja pero somos profesionales. Tenemos el carnet de profesionales. ¿No podemos participar entonces en ningún evento?", explicaba.

Asimismo, el alcalde de Zahínos (Badajoz), donde está programado el evento, mostró en 'Todo es mentira' su apoyo: "No sé si se aprovechó de las circunstancias o qué. Como una parte es antitaurina, no sé muy bien. Me gustaría que me lo explicara", dijo sobre Ione Belarra.