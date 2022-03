Yana tiene 80 años y no puede moverse: la realidad de quienes son incapaces de huir de Ucrania por motivos de salud

Más de dos millones de ucranianos han abandonado ya su país desde que Rusia comenzara la invasión. Todos ellos huyen de la guerra con el objetivo de salvar sus vidas. Pero hay quienes no tienen ningún tipo de posibilidad de hacerlo. Por motivos de salud no pueden moverse.

Nico Castellano, periodista de la Cadena SER, ha estado en con ella. Con necesidad de estar en cama, Yana está siendo atendida por una vecina de 50 años. Su solidaridad es la única ayuda que tiene esta mujer, ya que no tiene familia en Kiev.

Nico ha compartido con 'Cuatro al día' la realidad de su situación: "Normalmente ponemos la visión de la empatía en los niños huyendo de la guerra, en medio de la nieve, los cadáveres que hemos visto estos días tapados por mantas... Pero no solemos pensar tanto en los que no tienen la posibilidad de elegir moverse ".

"No pueden salir de sus casas y hay mucha gente así. Necesitan totalmente la ayuda de los demás para poder comer, para que les laven, para que les den los medicamentos... Cuando suenan las sirenas, no se pueden plantear bajar al refugio, porque no se pueden mover".